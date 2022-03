Liza Minnelli agli Oscar in sedia a rotelle accompagnata da Lady Gaga: la malattia e il calvario senza fine

Ha presentato il premio più prestigioso, quello per il miglior film (andato a «I Segni del Cuore - Coda»). Ma pochi secondi prima, Liza Minnelli era stata accolta da un'ovazione al Dolby Theatre di Los Angeles durante la cerimonia degli Oscar. La star di «Cabaret», il film di 50 anni fa per cui nel 1973 la figlia di Vincent Minnelli e Judy Garland vinse l'Oscar a soli 27 anni, è stata accompagnata da Lady Gaga che è rimasta al suo fianco, godendosi da una posizione privilegiata un'enorme dimostrazione di affetto.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Jessica Chastain vince l'Oscar e saluta (in italiano) la figlia:... IL PREMIO Will Smith piange durante il suo discorso dopo l'Oscar e il pugno... CINEMA Oscar, Paolo Sorrentino non ce la fa. «Drive my car»... LA STORIA Ariana DeBose, chi è il premio Oscar come miglior attrice non... IL PERSONAGGIO Troy Kotsur, l'attore sordo premio Oscar come miglior attore non... SPETTACOLI Oscar 2022, dal palco alla sala del Dolby Theatre: la parata delle... LOS ANGELES Oscar 2022, tutti i vincitori: niente Oscar per Sorrentino, sei... SPETTACOLI Oscar 2022, i look delle star del cinema sul red carpet

Liza Minnelli ha compiuto 76 anni solo pochi giorni fa e già nelle ultime settimane erano state pubblicate alcune foto in cui si potevano vedere le sue precarie condizioni di salute. L'attrice e cantante è stata immortalata mentre veniva aiutata a uscire dal locale su una sedia a rotelle, mentre un uomo le teneva la mano e la aiutava a salire in macchina.

Il calvario e la malattia

Il suo è un lungo calvario fatto di successi sì, ma anche di grandi sofferenze. Nel 2000 è sopravvissuta a un raro caso di encefalite, dal quale - secondo i medici - si sarebbe ripresa difficilmente, senza camminare e parlare. Nel 1997 ha subito un intervento per rimuovere dei polipi dalle corde vocali. E poi ancora un'operazione di sostituzione dell'anca, una alla rotula e una ricostruzione dell'osso mascellare nel 2007 dopo una caduta. Poi la polmonite (che aveva già contratto nel 2000). Negli ultimi anni è finita sotto i ferri per la rottura dei polsi e per due dischi vertebrali schiacciati. Nel 2018 aveva cancellato il suo concerto a Las Vegas con Michael Feinstein a causa di un’infezione virale.