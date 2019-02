L'eredità, Diego vince ancora. Ma su Twitter scatta la polemica contro il campione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si confermadee porta a casa altri 27.500 euro indovinando la parola nel gioco della. Non troppo difficile la combinazione di questa sera, tanto che su Twitter c'è chi insinua strategie per far sì che l'amato concorrente resti il più a lungo possibile sulla scena.La parola chiave, infatti, era "Cardinale" e dai messaggi su Twitter si evince che sono in molti i telespettatori ad averla indovinata. Colpa, o grazie, al nome "Claudia" tra le parole-indizio che ha messo sulla strada giusta i più. «Troppo facile», dicono in molti.Diego è campione ormai da svariate puntate e prima di stasera aveva già vinto 50.000 e 35.000 euro. Il giovane insegnante sui social riscuote enorme successo tra le donne. In apertura della puntata del 31 gennaio, ha raccontato a Flavio Insinna di aver fatto una passeggiata per Roma ed essere stato riconosciuto da alcune signore in giro che gli hanno chiesto addirittura un selfie, come si fa con i vip più conosciuti. La caccia al bel Diego continua sui social, anche se pare sia introvabile e intoccabile: la sua fidanzata, infatti, ha bloccato qualche utente desiderosa di conoscerlo meglio.