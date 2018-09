Lele Spedicato, commovente messaggio dei Negramaro su Instagram: «Saremo forti per te»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso il proprio account ufficiale Instagram, iringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire il proprio sostegno a, il chitarrista della band colpito da emorragia cerebrale tre giorni fa. La band salentina sottolinea quanto sia stato importante sentire l'affetto dei fan in questi giorni e invita tutti a non fermarsi, a continuare a pensare al Lele.LEGGI ANCHE«Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto - scrivono i musicisti salentini - siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno.». Tra i numerosissimi commenti al post ci sono anche quelli diche scrive «Forza Lele» accanto a un cuore azzurro; quello di, «con voi con il cuore e i pensieri, forza Lele!»; e quello diche tra due cuori mette una emoticon con le mani giunte in preghiera.