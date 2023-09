Keira Knightley: «Copyright sul mio volto». L'attrice contro l’intelligenza artificiale. E scoppia il caso Bruce Willis

L’attrice britannica Keira Knightley ha annunciato che intende mettere un copyright sul suo volto se i governi non approveranno regole ferree per proteggere gli attori dall’Intelligenza Artificiale. A Hollywood i lavoratori del cinema sono in sciopero da 137 giorni per le stesse ragioni: le nuove tecnologie disponibili possono scrivere testi e sceneggiature, sostituire ai volti di semplici comparse quelli di attori famosi, far ringiovanire Indiana Jones e persino far continuare a recitare un interprete morto durante le riprese del film.

Knightley ha fatto una breve dichiarazione al Telegraph di Londra che è subito rimbalzata nel mondo del cinema, rinfocolando le polemiche tra gli Studios (affiancati da Netflix, Amazon e Apple) e gli scrittori e attori che temono di perdere il posto.

Ma c’è altro: «Al momento per le attrici la preoccupazione riguarda la propria voce, e stanno cercando di proteggere l’industria del doppiaggio - ha detto - . Spero che i governi si muovano e regolamentino questo problema, se no immagino che il mio prossimo passo sarà quello di proteggere il mio volto». La tecnologia diventa sempre più accessibile al grande pubblico e sui social media impazzano video che hanno una testa famosa sul corpo di qualcun altro, in abbinamenti che vengono usati per pubblicità, brani musicali, siti porno.

Olivia Olson, star bambina di Love Actually: «Mi criticavano per il mio peso, dopo il film ho rischiato l'esaurimento»

L’esempio più citato, per far capire ciò che potrebbe accadere, è quello di Bruce Willis, l’attore affetto da demenza e non più in grado di recitare, che è ugualmente comparso in una pubblicità nella quale aveva una bomba legata al corpo, e urlava dal retro di uno yacht «Mississippi» con un accento russo. Il sindacato SAG-AFTRA, che rappresenta 160 mila professionisti del settore, ne ha fatto il simbolo della sua battaglia, con lo slogan: «Di chi è Bruce Willis?»

Il problema, hanno scritto in queste settimane molti giornali americani, è vasto e riguarda tutti noi. Il regista francese Jean-Luc Godard una volta disse che il cinema sarebbe morto con lui. Lui è morto un anno fa e il cinema gli è sopravvissuto, ma ora l’Intelligenza Artificiale solleva un dilemma analogo: che gli esseri umani possano diventare obsoleti prima delle loro espressioni artistiche. Chat GPT scriverà sceneggiature e romanzi, macchine elettroniche faranno muovere attori digitali, molte arti sopravviveranno ai loro creatori.

IL PROGETTO

Tony Vinciquerra, amministratore delegato di Sony Pictures Entertainment, farà parte della delegazione che riprenderà le trattative la prossima settimana a Hollywood e sta cercando di trovare un accordo: «Gli scrittori – ha detto – hanno molta paura che li metteremo tutti fuori dal mercato. Ma l’Intelligenza Artificiale è uno strumento incredibile per loro. Ogni scrittore con cui parliamo ammette di usarla per accelerare il processo e renderlo migliore». E per quanto riguarda gli attori, «non si può prendere l’immagine di qualcuno senza il suo permesso. E tutti nel settore della produzione ne sono pienamente consapevoli e aderiranno a questo impegno».