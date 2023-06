Julian Sands, la polizia conferma: i resti trovati in montagna sono dell'attore. La famiglia: «È morto nel posto che amava»

A distanza di oltre cinque mesi dalla sua scomparsa, il corpo del famoso attore britannico Julian Sands è stato identificato, dopo che resti umani erano stati trovati sabato scorso da escursionisti nelle montagne vicino a Los Angeles. Lo ha annunciato la polizia della California, precisando che la modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test. Di Sands, diventato una star nel 1985 per il suo ruolo in "Camera con vista", e noto anche per i suoi ruoli in film come "Uomini che odiano le donne" e nelle fiction tv "24" e "Smalville", si erano perse le tracce il 13 gennaio mentre faceva un'escursione col cattivo tempo sul Monte San Antonio, conosciuto localmente come Mount Baldy, a 3.000 metri di altitudine.

Le ricerche aeree e terrestri erano state ostacolate perché la California è stata colpita da tempeste terribili, gelate e minaccia di valanghe. In seguito a nuove ricerche all'inizio di questo mese, la polizia aveva riferito che alcune parti dell'area con terreno ripido e burroni erano ancora inaccessibili a causa di «condizioni alpine estreme», compresi 3 metri ghiaccio e neve. Alla fine di gennaio, il fratello Nick Sands, che vive nel North Yorkshire, dove lui, Julian e gli altri tre fratelli sono cresciuti, si era rassegnato alla sua perdita e gli aveva ha già detto «addio».

La carriera

Nato a Otley, nello Yorkshire, e formatosi al Lord Wandsworth College nell'Hampshire, Sands aveva iniziato la sua carriera di attore con ruoli in film come "The Killing Fields". Le sue interpretazioni lo portarono all'attenzione del regista James Ivory, che lo scelte al posto di altre star come Rupert Everett nell'adattamento cinematografico del 1985 del romanzo di E. M. Forster "Camera con vista", ambientato tra Inghilterra e Firenze: la pellicola, dove Sands interpreta la parte di George Emerson, uno dei protagonisti, ottenne otto nomination e vinse tre premi Oscar nel 1987 (migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi). Il British Film Institute lo ha incluso tra i 100 migliori film britannici. Successivamente, Sands ha interpretato il poeta romantico inglese Percy Bysshe Shelley nel thriller psicologico di Ken Russell "Gothic", prima di trasferirsi a Hollywood. Quindi ha avuto il ruolo principale nel film horror del 1989 "Warlock" e il suo sequel. Gli altri suoi crediti per il grande schermo includono parti importanti in "Arachnophobia", "Boxing Helena" e "Leaving Las Vegas". Ha recitato anche accanto a Jackie Chan nella commedia d'azione "The Medallion" nel 2003. I suoi ruoli televisivi comprendono un terrorista russo nella fiction televisiva di Kiefer Sutherland '24' nel 2006 e il padre biologico di Superman, Jor-El, in "Smallville" nel 2009. Era sposato in seconde nozze con la scrittrice Evgenia Citkowitz, con cui aveva due figli.