Jovanotti operato al femore sei mesi dopo la caduta in bicicletta: «Non era allineato bene, ora torno in piedi»

Jovanotti di nuovo in ospedale. Stavolta "colpa" di un'operazione, effettuata oggi all'Humanitas di Rozzano, a sei mesi dalla caduta in bicicletta. Nella foto postata sui social Jova si fa vedere con le dita alzate in segno di vittoria: «Dovevo ricostruire il femore che non era allineato correttamente», ha scritto il cantante, che aveva avuto un brutto incidente in bici lo scorso 15 luglio, mentre era in vacanza a Santo Domingo. «Nonostante tutta la fisioterapia - scrive l'artista - il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c'era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente.

Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi».

Nel post il cantautore ringrazia «moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all'Humanitas dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Per me - scrive Jova - è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto, grazie! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni».