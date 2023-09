Jovanotti dopo l'incidente in bici: «Ho la gamba più corta di 1 centimetro, i medici hanno dimenticato di allinearmi il femore»

Dopo l'incidente in bicicletta in Repubblica Dominicana, Jovanotti racconta come sta dopo l'intervento subito alla gamba.

Ospite alla trasmissione di RaiRadio2 svela: «Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7. Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba piu corta di due centimetri perché aveva fatto un incidente». Nell'incidente il cantante, 56 anni, ha riportato la rottura del femore e della clavicola. E ora mi hanno predetto altri 4-5 mesi di stampelle».

Le cure

«Nei primi minuti anche se mi avessero tranciato la gamba non me ne sarei quasi accorto - confessa - Poi ho guardato la gamba e ho visto che il piede girato al contrario. E' stata una cosa piuttosto grave. Le cure in loco, sebbene tempestive, non sono state ineccepibili».

La gamba più corta

«I medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore, mi ha detto l'ortopedico. Ma non dovrebbe esserci nessuna complicazione, solo un po' più di tempo. Una caduta da bischero su un dissuasore di velocità non segnalato. Ora è tempo di fisioterapia, per mantenere la muscolatura tonica alla mia età, quasi 57 anni.

Il tour rimandato

Lo stop forzato gli servirà. Ho tante cose in testa da metter in ordine, libri da leggere, musica da immaginare. Per ora si allena seduto con la chitarra. Il tour nei palazzetti in partenza a febbraio forse dovrà essere rimandato. Ne avevamo prenotati 40. Suonare seduto come Ben Harper? Non posso, per me la musica è una cosa che si balla.