John Travolta «pagato 200mila euro per Il Ballo del Qua Qua»: il cachet e le polemiche social per l'attore ospite a Sanremo 2024

John Travolta? Ha preso 200mila euro per andare a Sanremo 2024.

E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro. La cifra, secondo fonti consultate dall'Adnkronos, non comprende le spese di trasferta che sarebbero state affrontate in concorso, in quanto l'attore ha raggiunto Nizza con il suo aereo privato ed era in zona per un impegno con uno sponsor.

john travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di sanremo ballando il qua qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti #sanrmeo2024 pic.twitter.com/uppKKgPeoJ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 7, 2024

Alla fine l'interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver "pagato dazio" con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, ha partecipato alla gag. Sul web ironie e accuse. «john travolta tornerà in america raccontando che è stato in italia al festival di sanremo ballando il qua qua dance con amadeus e fiorello: siamo un paese di pazzi esauriti», scrive Clarissa su X. «ripenso ancora a questo momento e l'imbarazzo che avrà avuto John Travolta nel ballare "Il ballo del qua qua". Usato come un pupazzo per riempire quei 10 minuti per poi essere silurato. QUESTO PAESE NON È REALE!», il tweet di "Graz".

«Non riesco ancora a realizzare che hanno rovinato 55 anni di onorata carriera a John Travolta per fargli fare il ballo del qua qua con Fiorello e Amadeus in cambio di 500.000 euro di cachet», la polemica di Don Friedkin sempre su X.