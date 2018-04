John Harrison nel doodle di Google. L'inventore del cronometro marino nacque 325 anni fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'uomo che inventò il cronometro marino, è nato il 3 aprile di 325 anni fa. A lui è dedicato ildi oggi: Harrison, britannico, inventò il cronometro marino, determinante per la navigazione, che permise di determinare con precisione la longitudine in alto mare.Figlio di un falegname e appassionato di meccanica, costruì il suo primo orologio appena ventenne, senza che nessuno gli avesse insegnato come fare. Nel 1714 Harrison accettò la sfida del governo britannico che aveva offerto 20mila sterline a chi avesse reso più semplice calcolare la longitudine durante un viaggio: il suo cronometro marino fu completato nel 1735.