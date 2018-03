•TODO LO QUE NECESITO• #losdeafuerasondepalo Un post condiviso da Jeremias Rodriguez (@jeremiasgr) in data: Feb 26, 2018 at 12:05 PST

MILANO –“rimandato” a “”. Il fratello minore di Belen, uscito dall’ultima edizione del GF vip era pronto a sedersi sul trono del programma di “Uomini e donne”.Una sua richiesta di troppo però avrebbe fatto arrabbiare la conduttrice: “Al provino per “Uomini e donne” – spiega “Chi” nelle “Chicche di gossip” – l’ex concorrente del Grande Fratello vip Jeremias Rodriguez, che era quasi seduto sul trono del programma di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta poco gradita dalla redazione: «Vorrei un'altra musica per me», al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”.