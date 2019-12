Jane Fonda compie 82 anni in carcere: arrestata per le proteste sul clima

Jane Fonda oggi compie 82 anni e rischia di trascorrere il suo compleanno in carcere. L'attrice ieri è stata di nuovo fermata dalle forze dell'ordine mentre manifestava davanti a Capitol Hill, a Washington, per l'emergenza climatica, insieme agli attivisti dei Fridays For Future ideati da Greta Thunberg.

Jane Fonda, due volte premio Oscar, è già stata fermata cinque volte. Ieri a Washington, mentre la polizia le metteva le manette e lei non opponeva alcuna resistenza, sorridente e vestita di rosso. I manifestanti le hanno cantato “Happy birthday”. L'attrice aveva già trascorso una notte in prigione a novembre per gli atti di disobbedienza civile messi in atto nell'ambito delle manifestazioni. Da allora non era più successo. Gli organizzatori non volevano infatti che fosse arrestata di nuovo, proprio per via della possibilità che lei ricevesse una pena più lunga e non potesse poi più essere tra i leader delle proteste. Dopo l'arresto di ieri sera, non è ancora chiaro quanto verrà trattenuta.

December 21st is @JaneFonda’s 82nd birthday.

On Friday she was arrested for the 5th time demanding #NoNewFossilFuels and a #GreenNewDeal alongside 138+ people for the biggest #FireDrillFriday 🔥 yet.

RT this and help us make sure Jane sees 82,000 retweets by the end of the day! pic.twitter.com/67wiaKhgdt

— Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) December 21, 2019