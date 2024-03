Furti in due farmacie di Montebelluna in una sola notte, ladri identificati. Uno è stato tradito da un calzino

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Furti in due farmacie di Montebelluna: entrano e rubano il denaro. Uno dei ladri è stato tradito da un calzino, l'altro dalle telecamere e uno rimane ancora in fuga. Sono un 25enne di origini marocchine residente a Crocetta del Montello già conosciuto dai militari e un 21enne della stessa nazionalità ma senza fissa dimora.

Furto in due farmacie nella stessa notte

Il fatto risale alla notte del 10 maggio 2023 sono stati consumati due furti in due distinte farmacie del comune di Montebelluna ed in entrambi i casi, dai primi accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, è emerso che, verosimilmente, gli autori, per modus operandi e tempo di azione ed indumenti indossati, sono stati gli stessi. In entrambe le occasioni, infatti, due soggetti incappucciati, dopo aver forzato la saracinesca, sono penetrati all’interno delle farmacie, mentre un terzo, sempre incappucciato, è rimasto fuori a fungere da “palo”. Il bottino ammonta ad 800 euro portati via in moneta che si trovavano dentro un armadio del laboratorio mentre nell'altra sono stati trafugati 150 euro in banconote. Nel corso del sopralluogo i Carabinieri della locale Stazione hanno ritrovato, vicino ad delle due farmacie, un calzino utilizzato da uno dei tre individui per coprirsi una mano, probabilmente per non lasciare impronte, come accertato dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il ladro tradito dal calzino

Dal calzino ritrovato, invece, i Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, su incarico della Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, hanno estrapolato il profilo genetico di un 21enne di origini marocchine, senza fissa dimora.

I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.