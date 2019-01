Isola dei Famosi 2019, Riccardo Fogli esagera: «Ragazzi ho paura, mi violenta»

'Isola dei Famosi 2019

Allla prima gaffe è servita. Sembra cheabbia esagerato con il senso dell'umorismo una volta approdato in Honduras. Inprima dell'avvio ufficiale del reality, il cantante ha fatto qualche battuta di troppo nei confronti di una massaggiatrice scelta dalla produzione per mezz'ora di relax.«Oh però ragazzi, non lasciatemi solo…ho paura…magari mi violenta», ha detto l'ex dei Pooh alla massaggiatrice robusta e di colore mentre era disteso sul lettino. E tutto davanti agli altri naufraghi che stavano pranzando nella stanza accanto. Le telecamere lo hanno ripreso e il frame è stato mandato in onda.i è tra i concorrenti ufficiali dell'Isola dei Famosi. La quattordicesima edizione del reality, sempre condotta da Alessia Marcuzzi, è iniziata lo scorso 24 gennaio. L'episodio che ha visto come protagonista il cantante è avvenuto poco prima durante il consueto raduno degli isolani.