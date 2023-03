Orietta Berti e la truffa della crema per le cicatrici sul viso: la fake news dell'aggressione denunciata dalla cantante

Orietta Berti aggredita e sfregiata al volto, ma pronta a recuperare il sorriso grazie a una miracolosa crema per la pelle. Hanno pubblicato una fake news che riportava un'inesistente aggressione che avrebbe lasciato Orietta Berti sfregiata, proponendo a 39 euro una crema curativa prodotta da Osvaldo Paterlini, il marito della cantante, spacciato per scienziato.

Sono i dettagli della truffa denunciata dalla cantante e che emergono da una nota di anticipazione inviata dal tg satirico Striscia La Notizia che trasmetterà su Canale 5 il servizio, con un'intervista all'inviato Moreno Morello. «Non sono mai stata aggredita, non ho mai avuto sfregi in viso e, che io sappia, mio marito non è uno scienziato che crea creme miracolose», ha detto Berti che è stata vittima sul web di un abuso della sua immagine, utilizzata impropriamente per ingannare e truffare le persone a scopi commerciali e senza che lei ne fosse a conoscenza. «Molti miei fan se ne sono accorti e hanno addirittura acquistato la crema: è falso», ha detto la cantante che ha denunciato tutto mercoledì scorso in Questura a Reggio Emilia.

