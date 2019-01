Isola dei Famosi 2019, le sexy figlie di Mihajlovic tra i naufraghi. Chi sono Viktorija e Virginia

Isola dei Famosi

Isola dei Famosi 2019, le figlie disaranno nel cast. L’ufficialità è arrivata ieri:parteciperanno alla 14esima edizione dell’, al via il prossimo 24 gennaio consu Canale 5. Le figlie di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore di Milan e Torino e già arcigno difensore di Lazio e Inter hanno confermato ierile voci sulla loro partecipazione al reality.Bellissime entrambe, Viktorija ha 22 anni, Virginia 20: la bellezza l’hanno ereditata dalla madre,, che in molti ricorderanno per lo show Luna Park su Raiuno negli anni ’90, o per la sua presenza quasi fissa a Quelli che il calcio quando Mihajlovic era uno dei calciatori più noti della Serie A, una sentenza sui calci di punizione.L’Isola dei Famosi è però un reality molto duro, che metterà alla prova le due ragazze e che svelerà un aspetto fondamentale: cioè se oltre alla bellezza ereditata dalla mamma, Viktorija e Virginia avranno ereditato la durezza di carattere di papà Sinisa. Le due sorelle, già, parteciperanno come un unico concorrente.