Elena Morali, dai reality a Beautiful: «I produttori stanno creando un ruolo per me»

non era a Los Angeles per caso. L’ex Pupa e naufraga all’Isola dei Famosi infatti sarebbe pronta a entrare nel cast didopo essere stata notata dai produttori durante le sue incursioni sul set. Elena era in California durante la lavorazione della soap opera come inviata per il programma di Barbara d’Urso e, dopo aver provato alcune scene con gli attori principali della serie americana i produttori, avrebbero deciso di creare un personaggio appositamente per lei: “A breve ritornerò in America, - ha spiegato la bionda soubrette - i produttori stanno creando un piccolissimo ruolo per me. Mi sono trovata benissimo con loro”.Con Elena però i grandi capi a stelle e strisce vorrebbero anche, come svelato la stessa Morali, lasciando senza parole la conduttrice: “Ti hanno invitata, vogliono farti recitare nella soap”. La Morali, se la notizia venisse confermata farebbe compagnia a un altro ex isolano della quarta edizione, Luca Calvani, che ha vestito i panni di Padre Fontana nel 2012, quando il set della soap si è spostato in Puglia, per poi riprendere il personaggio l’anno successivo a Los Angeles.