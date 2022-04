Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis racconta la verità sul suo malore in diretta: «Non riuscivo più a muovermi»

Nicolas Vaporidis ora sta bene. Ma la prova del Girarrosto della scorsa puntata de L'Isola dei Famosi 2022, lo ha messo a dura prova. Mentre si contendeva il titolo di leader con Roger Balduino, l'attore di Notte Prima degli Esami, ha accusato un malore appena ha rimesso piede in spiaggia. Vaporidis si è scontrato con il modello rimasto saldamente appeso alla centrifuga verticale rotante e sospesa sull’acqua. Al contrario, l’attore romano ad un certo punto ha mollato la presa, e quando è tornato a riva ha immediatamente dato segni di non stare bene. La scena che ha preoccupato tutti si è vista in diretta e ha allarmato anche Alvin che si è sincerato subito delle condizioni di salute del naufrago. Si era accasciato a terra con giramenti di testa importanti il naufrago, ma dopo essere portato in infermeria era stato lui stesso a voler tranquillizzare i famigliari dicendo che stava meglio.

Isola dei Famosi 2022, il racconto di Nicolas Vaporidis

Nelle scorse ore è stato proprio Nicolas a tornare sulla questione e a voler spiegare ai suoi colleghi quanto gli fosse accaduto. «Sono stato male subito dopo. Ragazzi, sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni. Ero come stordito…» con queste parole ha chiarito quanto successo ai suoi compagni: «Non riuscivo più a muovermi bene…Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo». Ma ora la situazione è rientrata e Nicolas sta benissimo ed è pronto a tornare in gara con tutte le forze ed energie.