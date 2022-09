Irene Papas è morta, l'attrice greca aveva 96 anni. Stregò l'Italia nel ruolo di Penelope nello sceneggiato L'Odissea

Irene Papas è morta, l'attrice greca aveva 96 anni. Nel 1968 conquistò l'Italia con lo sceneggiato L'Odissea in cui impersonificava Penelope con un'intensità che non risulterà replicabile per altri attrici. Si trattava del primo sceneggiato prodotto a colori dalla lungimirante Rai che pure lasciò il bianco e nero solo nel 1977.

Il capolavoro del regista Franco Rossi, con un cast internazionale che comprendeva anche Bekim Fehmiu nel ruolo di Ulisse, Barbara Bach e Scilla Gabel, si avvaleva per gli effetti speciali del futuro premio Oscar Carlo Rambaldi e degli aiuto-registi Mario Bava e Piero Schivazappa. Altro atout stellare dello scenaggiato - non chiamatelo "serie" - è la voce del poeta Giuseppe Ungaretti che prima di ognuna delle 8 puntate (più il prologo) legge passi dell'opera di Omero.

Irene Papas, con quell'Odissea da mito nel mito, conquistò anche i bambini ai quali ogni martedì veniva concesso eccezionalmente di "sforare" dopo Carosello per il valore educativo dello sceneggiato girato negli studi De Laurentiis a Roma e nell'allora Jugoslavia. Venne realizzata anche una versione "corta" per il cinema. Immancabili, almeno nei due decenni successivi e finalmente a colori a partire dal nero dei suoi occhi e dei suoi capelli, le repliche estive che permettavano anche ai post boomer di conoscere l'attrice greca che nel frattempo girava uno dopo l'altro film (oltre 70) di notevole successo fra i quali spicca Z - L'orgia del potere di Costa-Gavras nel 1969. Di una bellezza stupefacente e non convenzionale, conquisto anche Marlon Brando, anche se del legame si seppe solo molti anni dopo.

Ai "grandi" la Papas era già nota per film quali I Cannoni di Navarone (esordio internazionale) e Zorba il Greco che la portarono all'attenzione della Rai per L'Odissea.

Irene Papas è morta a Chiliomodi, vicino a Corinto, dove era nata il 3 settembre 1926 con il nome di Irene Lelekou. Nel 2018 era stato annunciato che soffriva del morbo di Alzheimer da cinque anni. Da allora non si era più vista in pubblico.

La morte dell'attrice è stata annunciata del ministero della Cultura di Atene.