I Santi Francesi: da Amici a X Factor 2022, la storia. Perché si chiamano così

I Santi Francesi: dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 con Irama vincitore alla vittoria di X Factor 2022. È la storia dei Santi Francesi, quella di Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, producer e synthesizer).

Due ragazzi quasi coetanei. Due ragazzi di provincia. De Santis, 23 anni, nasce a Cuorgné (Torino), Francese, 24 anni, a Ivrea (Torino). Ed è proprio a Ivrea che si conoscono, crescono e fondano, insieme a Davide Buono, il gruppo The Jab.

Fanno musica, la fanno sul serio tanto da pubblicare anche il loro primo singolo, Regina, che li porta a vincere il LigaRockParkContest e ad aprire la data di Monza del tour di Ligabue del 2016. Niente male, si dice di loro. Ed ecco allora la voglia di provarci, trovare la loro strada, sfruttando la scuola di Amici. Una partecipazione che gli dà ancora maggior consapevolezza e li convince a diventare un duo e chiamarsi i Santi Francesi, grazie alla collaborazione con il produttore Dade (lo stesso di Salmo, Margherita Vicario e Marracash). Con all’attivo la pubblicazione di un album e diversi singoli di successo, i Santi Francesi (di fatto l'unione dei loro cognomi) si presentano alle audizioni di X Factor 2022, conquistano il consenso di tutti e 4 i giudici.

É il 2019 quando pubblicano il loro primo album: Tutti Manifesti, che riceve tantissimi consensi, superando i due milioni di streaming su Spotify. Alcuni dei loro brani sono stati scelti come colonne sonore di alcune produzioni come il docufilm La vera storia di Lidia Maksymowicz, per la quale è stato scelto il brano Birkenau, e per la terza stagione di Summertime (con Ludovico Tersigni), in cui sentiamo il singolo Giovani Favolosi. Proprio con questo brano vincono Musicultura 2021 e pubblicano il singolo Signorino.