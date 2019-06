Hugh Grant, niente più commedie romantiche: «Ormai sono vecchio, brutto e grasso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ormai sono troppoper essere il protagonista delle»., che compirà 59 anni a settembre, per parecchio tempo è stato uno degli attori più amati al mondo dal pubblico femminile, e da vero sex-symbol è stato sempre protagonista dei più celebri film d'amore degli ultimi 30 anni. Ora che il tempo passa, però, anche un uomo come lui ammette di non avere più l'età per certi ruoli.Da Quattro matrimoni e un funerale fino a Notting Hill,è stato protagonista di un'epoca ormai lontana: quella delle prime commedie romantiche, capaci di ottenere un notevole successo di pubblico e critica. Oggi, però, l'attore inglese riconosce di essere invecchiato e, all'Hollywood Reporter , confessa: «Non posso più fare commedie romantiche, sono troppo vecchio e grasso per essere il protagonista, così ho optato per generi diversi. Non mi riconoscevo più nel me stesso di 20-25 anni fa, stavo iniziando a odiarmi».«Venivo pagato tantissimo, so di essere stato una persona molto fortunata. Dal punto di vista artistico, le commedie romantiche in genere sono considerate un genere inferiore ma per fortuna alcune sono state dei capolavori indiscutibili» - ha poi aggiunto- «Alla soglia dei 60 anni, non si è troppo vecchi per trovare l'amore. Ma per essere protagonisti di un film in cui si recita accanto ad attrici giovani ed emergenti, sì...».