Cristiano Malgioglio: "Ho vinto io il GFVip. E su Jeremias ci ho fatto un pensierino..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo eliminato delè arrivato nel salotto di "Verissimo" per lanciare una piccola e divertente provocazione. Inci sono Giulia, Daniele, Ivana, Aida e uno tra Luca e Raffaello (ancora al televoto), ma il paroliere siciliano ha ammesso di essere l'unico vincitore della seconda edizione del reality.Malgioglio ha rivelato adi aver mostrato la sua fragilità all'interno della casa più spiata d'Italia. E ha sottolineato di essere stato l'anima del programma, tanto che senza di lui non sarebbe esistito. Il paroliere, tuttavia, è stato eliminato damodella straniera sconosciuta al popolo italiano, e per questo "Striscia La Notizia" gli ha consegnato un tapiro d'oro.Un po' di tifo per la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'appello alla prevenzione e al controllo dei nei dopo aver scoperto e vinto un melanoma e una riflessione sull'omofobia, tirata in ballo da Marco Predolin. Tra tutti i concorrenti però non c'è dubbio sul suo preferito: su Jeremias Rodriguez aveva fatto un "pensierino".