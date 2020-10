Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini contro l'ex Dayane Mello: «Le basta far parlare di sé»

Scintille fra Stefano Bettarini e Dayane Mello. L'ex calciatore, che in passato ha avuto una relazione con la brasiliana, ha commentato a "Casa Chi" su Instagram l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip della sua vecchia partner. In particolare si è soffermato sui tentati approcci della Mello con alcuni coinquilini: «Basta far parlare di sé. Mi sembrava che prima avesse provato a stringere rapporti con Francesco Oppini, ma lui ha fatto la parte di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. Appena ha visto il messaggio della madre si è subito tirato indietro».

Sullo scontro di Dayane Mello con Franceska Pepe, Stefano Bettarini ha dichiarato: «Cencio che parla male di straccio. Franceska nel suo essere svampita è anche molto intelligente perché sa punzecchiare gli inquilini della Casa e mi ha fatto anche molto divertire. Nonostante sia uscita, riesce a far parlare di sè. Fa parlare più Franceska di Dayane».

Bettarini parla poi del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci: «Ho avuto un bel rapporto con lei, dal punto di vista del lavoro. Abbiamo lavorato insieme per due anni a Buona Domenica. C’è un bel rapporto di simpatia. Per quanto riguarda Pierpaolo, lui aveva delle chances con lei, se non si fosse giocato male la carta del raccontare cosa le aveva detto lei all’orecchio».

Ultimo aggiornamento: 23:30

