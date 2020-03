Grande Fratello Vip, Asia Valente a rischio squalifica: la frase choc. Petizione sui social per eliminarla: «Fuori»

Grande Fratello Vip , Asia Valente pronuncia una frase choc. Petizione sui social per la squalifica: «Fuori». L'influencer, entrata da poco nella Casa, potrebbe essere a rischio squalifica per un'espressione utilizzata nei confronti di un concorrente. Ma andiamo con ordine.



Sossio Aruta fa uno scherzo alle ragazze, facendole spaventare. Tra le risate, Asia Valente lo apostrofa con gravi parole: «Sei un down». Immediato lo sdegno social. «No agli insulti abilisti, fuori subito», scrivono i follower su Twitter. E ancora: «Ancora la disabilità viene usata come sinonimo di persone stupide».



Gli utenti di Twitter hanno lanciato una petizione per richiedere la squalifica al Gf. Provvedimenti in vista? Staremo a vedere.



