Gina Lollobrigida, aperto il testamento: ecco a chi va il patrimonio dell'attrice

Aperto il testamento di Gina Lollobrigida. A chi va il patrimonio? Come rende noto il Corriere della Sera, l'attrice ha deciso di dividere i suoi beni tra il fglio e l'assistente Andrea Piazzolla. Le ultime volontà della "Bersagliera" sono state rese note questa mattina, alle ore 13.

Gina Lollobrigida,l'ex marito Rigau: «Il patrimonio? Non sono interessato. Sono ricco di famiglia»

Il testamento di Gina Lollobrigida, a chi va il patrimonio?

Il notaio Barbara Franceschini ha comunicato agli eredi e ai legatari le ultime volontà dell’attrice scomparsa il 16 gennaio scorso, all'età 95 anni. I beneficiari? La metà del patrimonio va al figlio Andrea Milko Skofic e l’altra metà all’assistente Andrea Piazzolla.

L’avvocato di Piazzolla, Francesca Romana Lupoi, ha dichiarato che il suo assistito «intende portare avanti le volontà di Gina Lollobrigida per quanto riguarda in particolare la promozione della sua immagine e il mantenimento delle sue opere artistiche».

Chi è Andrea Piazzolla

Gli ultimi anni di Gina Lollobrigida «sono stati un incubo, un inferno». Andrea Piazzolla, ex assistente e factotum di Gina Lollobrigida, morta nei giorni scorsi, al centro delle polemiche con la famiglia dell'attrice e sotto processo a Roma con l'accusa di circonvenzione di incapace, è stato protagonista di una lunga intervista a Domenica in. Nel salotto di Mara Venier - che ha ospitato anche Giovanna Ralli, Adriano Aragozzini, l'avvocato Antonio Ingroia e il cardiologo che ha curato la 'Lollò negli ultimi anni, Francesco Ruggiero - Piazzolla ha parlato del suo rapporto con l'attrice, della difficile relazione di Gina Lollobrigida con il figlio, Andrea Milko Skofic, e della controversa vicenda del matrimonio con lo spagnolo Francisco Javier Rigau. Con il figlio, ha spiegato Piazzolla, «il rapporto non è mai stato molto facile. Milko aveva questa mamma molto famosa, non la aveva tutta per lui, e questo ha causato qualche problema. D'altra parte Gina era una donna dal carattere molto, molto forte, non è mai scesa a compromessi, dava il massimo, voleva il massimo. Non sono riusciti mai a prendersi».