Gigi Proietti morto, ecco i suoi "versacci": Roma, il teatro e il calcio, i suoi cavalli di battaglia

Gigi Proietti dal 2000 al 2015 ha tenuto per Il Messaggero una rubrica di sonetti, Versacci. Eccone due: sul teatro e sul derby.

ER VERO, ER FARZO, ER FINTO

Viva er teatro dov’è tutto finto, ma gnente c’è de farzo, e questo è vero, e tu lo sai da prima si s’è tinto Otello er Moro, oppuramente è nero! Nessun attore vero vo’ ffa crede, spignenno forte sull’intonazione, ch’è tutto vero quello che si vede. Lui vole fa ccapì ch’è na finzione! Si je tocca morì sopra le scene, è vero che nun more veramente, sennò, che morirebbe così bene? Capiscilo da te, famme er piacere: si morisse definitivamente, nun potrebbe morì tutte le sere!

IL DERBY DI 2500 ANNI FA

Nun me ricordo ppiù si ffu un Orazzio Ch’ammazzò con l’astuzzia tre Curiazzi Oppuramente invece fu un Curiazzio Che mannò ‘n’sepportura li tre Orazzi. Comunque ancora adesso c’è, ‘sto strazzio, e nun te sarvi, nun ce stanno cazzi: quanno che ce sta er derby Roma-Lazzio o stai coi Curiazzi o coll’Orazzi. Fortuna che la sfida è cor pallone. Allora se pugnava con pugnale E p’er tifoso c’era più emozzione. Tu penza ‘n’po’ come dev’esse stato: eh, llì, si ‘na partita annava male, avevi perzo tutto er campionato!

A NINO MANFREDI

Tanto pe’ comincià, sei bbrigadiere! Un superiore l’hai da rispettà. Davanti a un maresciallo ciai er dovere De scattà sull’attenti e nun parlà! Vabbè, sei un brigadiere pensionato Ma nonostante i meriti che ciai Nun pôi continuà, p’er vicinato, a seminà zizzania come fai. "…E quello nun sa ride’", "…e quello è indegno"… fai nomi e cognomi, punti er dito, spari come si stassi ar tirassegno. Ma i nomi, ormai, li fa solo er "pentito"! De che te penti? Cerca da sapello Ma tiettelo pe’ tte, fatte capace. Nu’ stuzzicà la piaga cor cortello Vivi e fai vive, stai cor core in pace! Ce sta un comandamento sacrosanto: "fatte l’affari tua!", vedrai che premia. Imparalo, te carza come un guanto. Nun te l’hanno insegnato all’Accademia? Nun c’è gnente de peggio, pe’ la ggente, de chi è paternalista e ddà consiji. Vorrei fallo capì, a chi è saccente, che semo tutti padri e tutti figli.

ROMA E' 'NA SINTESI

Iersera, nun lo so perchè - succede - m'è venuto da dì "ROMA E' 'NA SINTESI". E lo dicevo in tutta bonafede, nun lo coprivo entro a 'na parentesi. "Roma è bella ar passato e ner presente!" m'è parso ovvio e pure un pò banale. E' 'na bella città sì, veramente ma se te viene in mente Corviale.... Sintesi allora delle zozzerie dei monumenti, de le coruzioni delle sincerità, delle buscie. Certo sì, ce stà er bello e ce stà er brutto. "Ma allora Roma è sintesi de che?" A coso... ROMA E' SINTESI DE TUTTO"

E' PERMESSO PARLARE AL CONDUCENTE

Da oggi c'è 'na grande novità: è ammesso de parlà cor conducente ma devi fallo co' cordialità se no quello fa finta che 'n'te sente. Su 'sto tema rifletto e me ce svario: ce vado in fonno, che nun è leggero! però, che dici? vale p'er contrario? cioè da conducente a passeggero? Comunque s'hai da dì cose carine parlace pure senza avè paura e se comporterà da omo fine. Se invece ciai 'ntenzioni più cattive, e je voi dì quarche parola dura, io li conosco: te conviene scrive.

AD ALBERTO

Io so' sicuro che nun sei arivato ancora da San Pietro in ginocchione; a mezza strada te sarai fermato a guardà 'sta fiumana de perzone. Te rendi conto si cch'hai combinato? Questo è amore sincero, è commozzione, rimprovero perchè te ne sei annato, rispetto vero: tutto pe' Albertone. Starai dicenno: "Ma che state a ffà? Ve vedo tutti tristi, ner dolore". E ciai raggione! Tutta la città sbrilluccica de lagrime e ricordi! Chè tu nun sei sortanto un granne attore, tu ssei tanto de ppiù: sei Alberto Sordi!

GUARDANDO VITTORIO CHE DORME

Vittò, che brutto scherzo che c'hai fatto! Ma che se fa così? Senza dì gnente? Te ne sei annato zitto, quatto quatto, e m'hai fregato, insieme a tanta gente! Ma famme 'n po' capì: che gnente gnente è tutta 'na finzione? Nun fa er matto! Nun è che stai a dormì serenamente, poi t'ariseveji e zompi com'un gatto? Arzate, su, la recita è finita. Vatte a cambià, ch'annamo ar ristorante; semo attori, lo famo da 'na vita... Lì, cor bicchiere, strilleremo forte, rompenno li cojoni a chi è presente, ch'ha da morì quella boiaccia Morte!

