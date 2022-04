Giancarlo Magalli, la figlia Michela: «E' un maniaco del controllo, in casa ha installato 20 telecamere»

Giancarlo Magalli e la figlia Michela Magalli sono arrivati terzi nello show di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato e sono intervenuti ospiti della trasmissione Da noi a ruota libera per raccontarsi a cuore aperto. Padre e figlia si nascondevano dietro la maschera della Lumaca durante lo show di Rai1. «Abbiamo passato due mesi chiusi dentro la Lumaca, la maschera l’ha scelta Milly», hanno svelato. La coppia ha spiegato quanto sia stato faticoso. “Io facevo la parte più faticosa”, ha svelato Michela, mentre Giancarlo guidava e muoveva mani e occhi contemporaneamente. “Lei era dietro con due maniglioni e doveva sculettare”, ha commentato Magalli. Magalli è stato definito dalla figlia “molto sprint”.

APPROFONDIMENTI PERSONE Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: «È un uomo triste.... PERSONE Magalli contro Adriana Volpe: da "I fatti vostri" alla...

Gf Vip, Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: «Sei piccola piccola, ma le bugie che dici sono grandi»

Il quiz sulla carriera del conduttore

Giancarlo Magalli e la figlia Michela sono stati coinvolti nel telequiz sul celebre conduttore che ha permesso di scoprire i programmi di maggiore successo da lui realizzati. Durante una diretta televisiva ha mai suonato un violino? “Lui canta e suona ogni tanto la tromba, ma potrebbe essere”, ha commentato la figlia. Sebbene lui abbia ammesso di non ricordare di averlo mai fatto, in realtà è avvenuto durante Fantastica italiana del 1997 ma solo per finta: “Un cialtrone!”, ha commentato Magalli. “Con Raffaella Carrà erano molto amici”, ha svelato la figlia. I due in alcune occasioni hanno anche duettato insieme.

Le telecamere in casa

Nel corso della sua carriera Magalli si è ritrovato anche a fare il torero in tv ovviamente per finta. “Di mia figlia Michela? So solo quello che mi vuole far sapere”, ha commentato il conduttore. E questa volta è stato lui ad essere sottoposto al quiz. Quando la figlia è scappata di casa di amici: “papà e mamma sono due precisini e mi hanno trasmesso questa cosa, sono fissati col controllo. Io aveva 15 anni ed era l’età della ribellione”, ha commentato. Il conduttore ha ammesso di controllare la figlia e di aver installato ben 20 telecamere in casa. Infine, guardandosi negli occhi, si sono detti quello che non hanno mai fatto. “Visto che mi sono avvicinata al tuo mondo e son venuta qui con te, puoi avvicinarti al mio e possiamo farci un tatuaggio insieme”, ha chiesto la figlia. “Ma tu sei pazza!”, la reazione del conduttore che credeva volesse chiedergli altro.