Andrea Zelletta in crisi per lo strano regalo di Natale della fidanzata Natalia. E lei replica così

Natale amaro per Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto uno strano regalo dalla fidanzata Natalia Paragoni e da ore nella Casa si è scatenato il panico. Tutti a cercare di decifrare il dono inviato dalla ragazza e che ha gettato nello sconforto l'inquilino. Il Grande Fratello ha voluto fare una sorpresa ai vip facendo recapitare i regali e i messaggi dei loro familiari. Tra tutti il più deluso è stato sicuramente Zelletta che non è riuscito a decifrare il regalo ricevuto dalla fidanzata Natalia (un campioncino di profumo e un elastico per capelli) ed è rimasto amareggiato dalla freddezza del messaggio scrittogli da lei: "Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza".

APPROFONDIMENTI I MESSAGGI Natale in casa dei vip, da Ferragni-Fedez alla Hunziker ed Emma... IDILLIO FINITO Grande Fratello Vip, Rosalinda in crisi nera: «Dayane ha detto... VIDEO GF Vip, il doppio regalo del marito di Stefania Orlando per il suo...

Grande Fratello Vip, Rosalinda in crisi nera: «Dayane ha detto che abbiamo preso strade diverse»

Natale in casa dei vip, da Ferragni-Fedez alla Hunziker ed Emma Marrone: gli auguri social e le foto delle feste

Andrea è entrato in crisi (ipotizzando che lo strano comportamente di Natalia sia legato alla sua scelta di rimanere nella Casa fino a febbraio), a rumoreggiare è soprattutto il popolo dei social. Nelle ultime ore, infatti, il web si è scatenato in teorie e supposizioni. Se per molti Natalia avrebbe preso le distanze da tempo dal fidanzato per via di un tradimento, per altri a spingere la Paragoni a fare lo strano regalo ad Andrea sarebbe stata una rivelazione fatta da Alfonso Signorini negli scorsi giorni. Il conduttore del reality show, durante una diretta di Casa Chi, aveva svelato: "C'è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino: 'Ma se tu entri al Grande Fratello con la fidanzata come la metti'. Mi ha risposto: 'Ma chi se la ricorda più! Io la sfan**** appena entro non mi ricordo nemmeno più di lei'. E adesso è lì a fare il cuoricino". Che succederà?

Ma proprio la fidanzata Natalia mette a tacere ogni dubbio su Instagram: «Ragazzi vi state facendo troppi film mentali, amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo e mai lo tradirei».

Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA