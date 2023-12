Andrea Zelletta a Verissimo: «Il matrimonio con Natalia Paragoni? È un mio sogno, ci sto pensando»

Sono tornati oggi a Verissimo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ospiti di Silvia Toffanin, i due neo genitori hanno raccontato come è cambiata la loro vita dopo la nascita di Ginevra, la loro prima figlia.

L'intervista

Dopo l'annuncio della gravidanza un anno fa, Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta sono tornati nel salotto di Verissimo Toffanin per raccontare la loro nuova vita da genitori. Intervistati dalla padrona di casa Silvia Toffanin, i due ragazzi hanno parlato del parto e di come sono cambiate le loro abitudini: «Il parto è stato tosto ma bellissimo. I primi mesi sono stati difficili. Per fortuna mia madre mi ha dato una scossa, perché ho avuto un momento di vuoto. Volevo stare sempre con la bambina, non riuscivo a darla a nessuno. Per fortuna anche Andrea è stato al mio fianco», ha detto Natalia Paragoni. Sulle presunte crisi, la coppia ha poi smentito tutto: «La bambina ci ha unito. Ora siamo una famiglia vera e propria». Infine, spazio alla domanda sul matrimonio: «È un mio sogno, ci sto pensando», ha detto Andrea Zelletta.

