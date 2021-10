Gf Vip, Michelle la figlioccia di Jo Squillo entra a sorpresa (ed è una mini Jo): «Sei una mamma del mondo»

Momenti difficili nella casa del Gf Vip per Jo Squillo. La cantante di Siamo donne ha raccontato in questi giorni del suo legame che aveva con il padre e del periodo in cui a distanza di un mese le sono morti entrambi i genitori dopo 60 anni di matrimonio. «Ho dentro me questo nodo che non si è ancora sciolto, quando parlo di mamma e papà ho questo blocco forse perchè non sono madre».

«Nella tua vita non hai avuto figli ma hai una persona molto vicina a te: Michelle, una donna di cui nessuno sa niente. Ti ricordi quel drone che è arrivato quel drone era proprio per te».

Gf Vip, la figlioccia di Jo entra a sorpresa

Corre tra le lacrime in giardino Jo. Michelle la aspetta con la bandiera Lgbtq. «Sei una mamma del mondo. Tu sai andare contro le barriere del sangue. Non dimenticarti i tuoi valori. Qui dentro è un gioco tu non sai essere sleale, ma fuori hanno una percezione di te. Il Ddl Zan è stato affossato tu devi parlare di tutti gli argomenti che ti sono cari: i diritti delle donne, l'inquinamento ambientale». Ma poi Alfonso la blocca, la ragazza è una macchinetta «Ma chi sei una piccola Jo? Respira».

«Avevo bisogno di voi, siete la mia forza»