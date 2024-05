Franco Di Mare, chi era: carriera, la figlia Stella, l'ex moglie, la compagna e la vita privata dell'ex giornalista Rai morto oggi

Chi era Franco Di Mare? Giornalista professionista dal 1983. Nel 1980 inizia a lavorare a l'Unità come cronista di giudiziaria. L'anno dopo, invece, inizia a collaborare come corrispondente da Napoli anche per l'agenzia di servizi AGA (Agenzia di Giornali Associati) e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria).

Franco Di Mare è morto, la famiglia: «Abbracciato dall'amore di tutti noi». Aveva 68 anni, combatteva contro un tumore raro

L'ingresso in Rai

Nel 1991 entra in Rai alla redazione esteri del TG2, dove nel 1995 assume la qualifica di inviato speciale occupandosi della Guerra dei Balcani. Qui potrebbe aver contratto la malattia di cui soffre ora. Nel 2002 passa al TG1, seguendo buona parte dei conflitti degli ultimi venti anni: Bosnia, Kosovo, Somalia, Mozambico, Algeria, Albania, Etiopia, Eritrea, Ruanda, prima e seconda guerra del Golfo, Afghanistan, Timor Est, Medio Oriente e America Latina.

I documentari

È stato autore di servizi e documentari sulla criminalità organizzata nazionale (Sicilia, Campania, Calabria e Puglia) e internazionale (Germania, Russia e Bulgaria). Ha realizzato inchieste e servizi a seguito di attentati terroristici in Giappone, Russia, Kenya, Egitto, Stati Uniti e Medio Oriente, nonché reportage da aree colpite da calamità naturali come l'Honduras, il Guatemala, il Nicaragua, l'Alabama, l'India, l'Anatolia e la Louisiana.

Le interviste

Ha intervistato eminenti personalità del mondo della politica e della cultura come Tony Blair, Shimon Peres, Jacques Chirac, Yasser Arafat, Condoleezza Rice, Tzavo Mbeki, Naguib Mahfouz, Amos Oz, Jorge Amado, Eli Vizer.

Le conduzioni in Rai

Nel 2003 diviene conduttore televisivo su Rai 1, dove è al timone di Unomattina Estate, di Uno Mattina week end e poi dal 2004 di Uno Mattina. Dal 2005 al 2009 conduce Sabato e domenica programma d'informazione e attualità leader di ascolti nella fascia mattutina - in onda su Rai 1 - nel week end dalle 6,30 alle 9,30. Dal 2005 ha condotto le finestre del TG1 all'interno di Uno Mattina sempre su Rai 1 (tre spazi con news e approfondimenti), attività che ricopre anche per la stagione 2010-2011.

La promozione

Il 20 luglio 2019 diventa nuovo vicedirettore di Rai 1, con delega ad approfondimenti ed inchieste. Dal 14 gennaio 2020 è direttore generale dei programmi del giorno della Rai. Il 15 maggio 2020 assume la direzione di Rai 3. Il 19 giugno, a 40 anni dalla Strage di Ustica, conduce su Rai 3 lo speciale Volo Itavia 870.

Vita privata

Nasce l'8 luglio 1955 a Napoli. Il suo segno zodiacale è il Leone. Altezza di 1,77 m. È stato legato sentimentalmente a Giulia Berdini (2017- oggi) e Alessandra Di Mare (1997- 2012). Ha avuto una figlia, Stella Di Mare. Ha 3 fratelli, uno di loro si chiama Gino.

Le relazioni

A 35 anni, quando è inviato a Sarajevo per documentare la guerra in Bosnia, decide di adottare una bambina di dieci mesi che incontra in un orfanotrofio della città. Stella è oggi la figlia adottiva di Franco Di Mare. In quel periodo il giornalista è impegnato con Alessandra Di Mare, sua moglie fino al 2012. Nel 2017 incontra Giulia Berdini, responsabile dei servizi di ristorazione in Rai. Tra di loro ci sono 36 anni di differenza e ufficializzano la relazione l'anno successivo.