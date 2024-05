Franco Di Mare è morto, la Rai: «Passione e professionalità». Fabio Fazio: «Ci ha lasciato una grande lezione». L'ad Sergio: non sono riuscito ad incontrarlo

Franco Di Mare è morto. «Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro». Lo dichiara l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, commentando la scomparsa del giornalista Rai. «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie», scrive la famiglia.

LA NOTA DELLA RAI

Viale Mazzini esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Franco Di Mare che - si legge in una nota - «è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo.

Franco Di Mare morto, la denuncia contro la Rai e la pratica ferma all'Inail per chiedere di collegare il tumore al suo lavoro di inviato

Fabio Fazio pubblica un video su X: «Ci ha lasciato una grande lezione, è un grande dolore».

«È una notizia che mi addolora profondamente. Proprio meno di una settimana fa avevo ricevuto un suo messaggio che mi spiegava i motivi per cui non mi rispondeva». A parlare all'Adnkronos è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa di Franco Di Mare, grande giornalista e volto storico della televisione italiana. Ricorderemo sempre il suo impegno e la sua passione per l'informazione anche in ambito Difesa. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari». Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

«Un grande dispiacere .. anni felici a Uno Mattina insieme 🙏🏼 Caro Franco 🤍 buon viaggio e un abbraccio forte a tua moglie e alla tua Stella», il tweet di Caterina Balivo.