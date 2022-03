GF Vip, Jessica pronta per il trono di Uomini e Donne? Ecco cosa potrebbe accadere

Jessica Selassié potrebbe essere la nuova tronista di Uomini & Donne. Dato che il suo rapporto con Barù non sembra essere più in grado di evolversi, spunta sui social una possibilità che riguarda la vincitrice del GF Vip. A partire da settembre potremmo infatti vederla sedere sulla poltroncina rossa del trono televisivo di Maria De Filippi. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: "OnceAgain" from Bensound.com