Gf Vip, Francesca, Ainett e Carmen in nomination: chi uscirà venerdì?

Ricominciano le nomination nella casa più spiata d'Italia. Soleil, Miriana e Sophie sono immuni. Le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe danno l'immunità a Katia. Anche questa settimana vanno in nomination solo le donne. Dopo le prime 4 eliminazioni che ha visto fuori dalla casa Tommaso, Andrea, samy e Amedeo la produzione del Gf Vip ha deciso di far nominare solo le donne per cercare di ricreare una parità numerica all'interno del loft di Cinecittà. Venerdì scorso la prima dama a uscire dalla porta rossa è stata Raffaella Fico. La showgirl partenopea non ha convinto nè dentro nè fuori la casa. A mandare direttamente al televoto una delle concorrenti ci ha pensato Soleil che essendo la preferita del pubblico ha deciso tra carmen e Ainett di salvare la gatta nera.

Gf Vip, ecco le nominate

Tra voti segreti e voti palesi le queen della casa che sono a rischio eliminazione sono Carmen Russo (scelta da Soleil), Ainett Stephens e Francesca Cipriani.

Venerdì una tra queste tre gieffine dovrà definitivamente abbandonare la casa. L'appuntamento è il 29 ottobre alle 21.40 su Canale 5