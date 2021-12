Gf Vip, Chistian Selassiè rimprovera Alfonso Signorini: poi la sorpresa per Jessica e Lulù

Oggi 27 dicembre è il compleanno di Jessica Selassiè, e la prosuzione del Gf Vip le ha riservato un regalo speciale. Il fratello Christian Selassiè entra a sorpresa nella Love Boat per incontrare le sorelle, con qualche difficoltà per aprire la porta. Le vippone vengono freezate e appena il principe entra prima di dedicarsi alle sorelle riprende Alfonso Signorini che lo aveva chiamato Cristopher. «Non mi chiamo così Alfonso! Mi chiamo Christian», il conduttore si scusa, anche se poi sbaglierà nome almeno altre 2 volte.

Gf Vip, la sorpresa alle sorelle Selassiè

Poi finamente il fratello parla a Lulù e Jess: «Auguri Jess penso di essere il regalo migliore che potesse arrivarti. Non era prevista la mia presenza qua. Vi amano tantissimo fuori, ci sono tante persone che si rivedono in voi, nelle vostre problematiche quotidiane e in ciò che state raccontando in questo percorso. Tra i problemi di insicurezze estetiche e altri. Siamo tutti felicissimi di vedervi a casa, io, mamma e anche Clari. Però per favore rimanete nella Casa il più possibile, così io sto più tranquillo». A Signorini quindi svela che «Sono tre sorelle brave, ci sono i momenti che si odiano ma è la famiglia. La più difficile da gestire? Lulù!». Poi arriva anche l'eliminata del trio Clarissa che mette in guardia di nuovo le sorelle dalle persone false e però gli fa anche i complimenti per il loto percorso. «Jessi tieni gli occhi al cielo in questi giorni». Arriverà anche per la principessa un aereo?