Gf Vip , l'insulto choc di Cecilia Capriotti ad Andrea Zenga. Fan furiosi: «Eliminatela». In questi minuti, nella Casa si sta svolgendo un acceso confronto tra la showgirl e il figlio di Walter Zenga. Andrea è andato su tutte le furie dopo aver ascoltato una frase infelice sulla sua storia personale pronunciata da Cecilia. Ma andiamo con ordine.

Cecilia Capriotti parlando con Mariateresa Ruta ha affermato: «Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia». Riferendosi al rapporto di Andrea Zenga con il suo papà. In un primo momento, il figlio dell'ex giocatore si è sfogato con Pierpaolo Pretelli che lo ha difeso a spada tratta: «Una frase davvero triste». Poi, Andrea ha affrontato Cecilia: «Non mi piace la parola 'pena' utilizzata parlando di me. Io non avrei neanche parlato della storia di mio padre». La Capriotti si difende: «Volevo dire tenerezza, non era in un'accezione negativa».

Ma i fan su Twitter sono furiosi: «Andrea Zenga è un gran signore, asfaltala». E ancora: «Cecilia è una stratega, pensa solo al gioco». «Eliminatela, votiamo per farla uscire».

Ultimo aggiornamento: 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA