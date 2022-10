Gf Vip, Belen Rodriguez posta storie contro Antonino? «Racconta cose diversamente per i suoi comodi»

Sta facendo discutere il popolo del web e i telespettatori del GF Vip una Instagram Stories recentemente pubblicata da Belen Rodriguez. Nel messaggio al vetriolo lasciato sui social dalla showgirl argentina, infatti, in molti hanno colto un riferimento nemmeno troppo velato al suo ex compagno Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì attualmente impegnato come concorrente proprio nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma cosa avrà mai detto Spinalbese di tanto terribile sul conto della ex moglie? Non lo sappiamo ma quel “chiaro vaffa” a “qualcuno che racconta diversamente le cose per i suoi comodi” sembra essere parecchio chiaro e per nulla tirato a caso. Quello che è strano, però, è che nella casa del GF Vip Antonino sembra non parlare praticamente mai di lei… Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com