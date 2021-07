Meghan Markle, il fratello Thomas parteciperà al Grande Fratello Vip Australia

Il fratello di Meghan Markle, Thomas Markle Jr, secondo alcune indiscrezioni riportate dai media britannici parteciperà al Grande Fratello Vip Australia. L'uomo sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Sydney forse entrato nel Paese, in blocco per l'emergenza Covid, grazie ad un permesso speciale. La sua partecipazione al reality rappresenta solo l'ultima delle numerose mosse mediatiche che imbarazzano duchessa del Sussex.

Avvistato a Sydney nonostante il blocco

Thomas Markle, 55 anni è il fratellastro della duchessa del Sussex con cui condivide il padre. Probabilmente la sua partecipazione al Grande Fratello sarebbe in sostituzione della recente uscita di Katie Hopkins. Secondo New Idea, Markle è stato avvistato all'aeroporto di Sydney meno di una settimana dopo che Hopkins è stata eliminata. Probabilmente per superare il blocco in entrata del Paese avrebbe beneficiato di un apposito visto concesso in presenza di prove di compenso lavorativo. Ora dovrà sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni.

Meghan Markle's estranged brother 'to appear on Big Brother VIP' in Australia.https://t.co/9qmspJIPqH pic.twitter.com/nSBYTtHVRH — Mirror TV (@MirrorTV) July 22, 2021

Il rapporto con Meghan e le accuse

Meghan e Thomas Jr hanno vissuto insieme nei primi anni di Meghan insieme alla sorella Samantha e alla madre di lei, Doria. Nel 2017 Thomas è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato la sua compagna con una pistola. Un anno dopo, prima del matrimonio di sua sorella, Thomas Jr ha fatto notizia per aver implorato il principe Harry di annullare il matrimonio: «Meghan ovviamente non è la donna giusta per te e sposarla è il più grande errore nella storia del matrimonio reale», le sue parole che fecero scalpore. Thomas Markle nel maggio 2018 non è stato invitato al matrimonio dei Sussex e all'epoca non vedeva l'attrice di Suits da circa sette anni. L'uomo ha definito la sorella «falsa» e una «donna stanca, superficiale e presuntuosa».

