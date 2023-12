Francesca Tocca, dall'incontro con Raimondo Todaro sulle piste da ballo al matrimonio: chi è la ballerina ospite oggi a Verissimo

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Francesca Tocca, presente negli studi di Canale 5 insieme al marito Raimondo Todaro.

Verissimo, da Ilary Blasi a Eleonora Giorgi, passando per Anna Tatangelo e Raimondo Todaro: gli ospiti della domenica di Canale 5

Francesca Tocca, chi è

Nata a Catania il 24 luglio del 1989, Francesca Tocca ha 34 anni. Appassionata di danza fin da piccola, si iscrive in un'accademia di danza e a 16 anni approfondisce il settore dei balli di coppia. In quest'occasione conoscerà il ballerino Raimondo Todaro, anche lui originario di Catania. Insieme iniziano a partecipare a gare di ballo latino-americano, arrivando anche al secondo posto ai campionati italiani. Nel 2013 Francesca e Raimondo decidono di aprire insieme una scuola di danza, e due anni dopo la ballerina entra come professionista nel corpo di ballo di «Amici» di Maria De Filippi.

La vita privata

Dopo quattro anni di balli di coppia, Francesca Tocca si innamora del suo compagno Raimondo Todaro.

Dopo essere andati a convivere, il 23 ottobre del 2013 nasce la piccola Jasmine e un anno dopo decidono di sposarsi. Molto riservati, i due si espongono come coppia solo con l'arrivo di Francesca ad «Amici» nel 2015. nel 2019 la coppia si separa a causa del flirt tra Francesca e l’allievo Valentin Alexandru Dumitru. Dopo la fugace relazione, nel 2021 c'è però un ritorno di fiamma tra Tocca e Todaro. Nonostante le voci di una presunta crisi tra i due quest'estate, i due stanno insieme, felici e innamorati.