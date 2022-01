Fiorello verso Sanremo 2022? L'indizio: nessuna data del suo spettacolo durante la settimana del Festival

Fiorello prenderà parte anche a Sanremo 2022? Pubblicamente lo showman non ha ancora sciolto le riserve, ma un indizio importante arriva dal settimanale "Chi", che dedica la copertina proprio a Fiorello. Il suo nuovo tour teatrale "Fiorello presenta!", infatti, parte il 20 gennaio da Fermo e termina il 18 febbraio a Padova: ma dal 28 gennaio all'8 febbraio non sono previste date, proprio in concomitanza del Festival di Sanremo (in programma dall'1 al 5 febbraio). Non sappiamo ancora se "Fiore" affiancherà l'amico Amadeus sul palco dell'Ariston, ma certamente questo potrebbe essere un indizio.

Lo showman ha posato con la moglie Susanna Biondo in esclusiva per il settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre si trova in vacanza a Cortina. Oltre all'esclusivo servizio di cover, questa settimana su "Chi" i 40 anni di Kate Middleton, la "Cenerentola" che un giorno sarà la regina d'Inghilterra. Un'intervista con Gessica Notaro, che ha ritrovato l'amore accanto al campione di equitazione Filippo Bologni. E le clamorose rivelazioni della prima compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika Szabo, da cui il campione medaglia d'oro nei 100 metri ha avuto un figlio, Jeremy, che ora ha 7 anni. «Il nostro bambino sente pochissimo il suo papà e lo vede ancora meno - dice la donna nella sua prima intervista - Il giorno in cui Marcell è rientrato in Italia dopo l'oro olimpico, tutti i familiari sono andati a prenderlo a Roma, tranne Jeremy. Per lui non c'era posto in auto».