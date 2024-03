Fiorello e il fuorionda del Tg2 sulla figlia. Lo showman "assolve" il giornalista Giacovazzo: «Queste cose scappano. Spero la Rai non prenda provvedimenti»

Non è tardata ad arrivare la replica di Fiorello a Piergiorgio Giacovazzo, il giornalista del Tg2 che si è lasciato scappare uno spiacevole fuorionda dopo un servizio sullo showman e la figlia Angelica.

Il conduttore, durante il fuorionda, aveva detto: «Ora a questa gli fanno fare 12 trasmissioni». Fiorello oggi ne ha parlato, prima su Instagram e poi durante la puntata di Viva Rai2, assolvendo il giornalista: «Queste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male». E sul provvedimento disciplinare della Rai ha specificato: «Non so se hanno intenzione, ma io mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d'espressione».

Fiorello canta con la figlia Angelica, la gaffe del conduttore del Tg2: «Questa ora avrà 12 trasmissioni...». Avviato procedimento disciplinare

Cosa ha detto Fiorello

«Il fuorionda? Anche quando non faccio niente, succede qualcosa». Fiorello ha esordito così parlando di Piergiorgio Giacovazzo. Come prevedibile, Fiorello si è mostrato un uomo di spettacolo e ha assolto Giacovazzo: «Ieri come sapete è successo un casino. Intanto premetto che se venissero fuori i miei fuorionda, altro che provvedimento disciplinare a me mi arresterebbero. Verrebbero le guardie svizzere col Vaticano, verrebbero i corazzieri o la polizia. La galera, altro che provvedimento. Ste cose scappano. Io e Piergiorgio ci siamo sentiti al telefono e l'abbiamo risolta tra di noi, tra uomini, e poi non ha detto niente di male. Io e lui ci siamo chiariti. Tutto è bene quel che finisce bene. Ha passato una brutta giornata sia lui, che io. Quando è successo l'ambaradan, io dormivo. Fatemi salutare Piergiorgio, è successo e capita a tutti. Il provvedimento disciplinare? No, niente provvedimento. Se avessero intenzione, mi auguro di no. Uno fuorionda è libero di fare quello che vuole, viva la libertà d'espressione».



La battuta sulla figlia Angelica Fiorello



Fiorello ha poi commentato la possibilità di affidare 12 trasmissioni a sua figlia Angelica e ha scherzato anche l'utilizzo del pronome ‘questa' da parte del giornalista: «Mia figlia all'anagrafe si chiama Angelica Fiorello Questa. Ha chiamato Questa mia figlia, che c'è di male? Io mi sò preoccupato non per quello che ha detto ma per il fatto che ha detto che le daranno 12 trasmissioni. Metti che le danno Sanremo e fa Sanremo insieme a Morgan? A me tocca andare!».