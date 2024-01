Ferragnez, dalla beneficenza in Lamborghini all'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero: tutte le polemiche

«È stato estenuante». La beneficenza in Lamborghini sembra un compito faticoso per Fedez. Seduto sui sedili in pelle della supercar, nel dicembre 2020 (epoca Covid) distribuiva 5000 euro a 5 sconosciuti bisognosi. Con le opere benefiche, bisogna dirlo, i Ferragnez non sono mai riusciti a evitare le polemiche. E dopo lo scandalo pandoro (e la multa dell'Antitrust) emergono dubbi sui comportamenti, e gli eccessi, della coppia che vive a Milano. Dall'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero (con le critiche per ambientali) al vaccino per la nonna del rapper, sono diversi i comportamenti che hanno sollevato le polemiche negli ultimi anni.

Ripercorriamoli.

Chiara Ferragni, vandalizzato il negozio in via del Babuino. Vetrine imbrattate con scritte «Truffatrice, bandita»

La beneficenza in Lamborghini

Pacchetti da 1.000 euro in contanti consegnati da Fedez a cinque persone incontrate per la strada in epoca Covid (dicembre 2020). Ma non con una macchina qualsiasi, bensì in Lamborghini. Cosa c'è di male se è ricco e utilizza un'auto di lusso? A molti non è piaciuta la scelta, c'è poi anche chi ha criticato il modo. Ovvero prendere dei contanti e "lanciarli" dal finestrino. Non il massimo dell'eleganza. Si aggiunge poi l'aspetto della registrazione. Tutto è stato ripreso e poi caricato online (tuttora è visibile su Youtube). Chi ne aveva beneficiato? Un senzatetto, una cameriera del McDrive, un rider, un artista di strada e un volontario.

La replica

Fedez aveva dato spiegazioni dopo le critiche: "Twich è una piattaforma dove gli utenti donano dei soldi alle persone che fanno le live streaming e solitamente le persone che streammano si tengono giustamente i soldi, sono parte della loro remunerazione. Io non reputando di averne bisogno, perché streammo per passione, ho deciso di donarli questi soldi. Per rendere partecipi gli utenti, ho fatto scegliere a loro a chi donare quei soldi. Per trasparenza e correttezza nei confronti di chi aveva donato quei denari - continua Fedez - mi sono prodigato nel consegnarli, dedicando tutta la giornata a questa cosa. Mi dispiace leggere negli articoli il modello della mia macchina, come se fosse una discriminante. La mia macchina l'ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Mi dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto, però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa che è a fin di bene io non voglio esimermi dal farlo. Lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se questo è il problema".

Il cinema in casa

Non manca di certo il lusso nella vita di Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno pubblicizzato in lungo e in largo l'acquisto del loro appartamento nel quartiere Citylife di Milano. Ma non tutto è stato gradito dai followers. A partire da una sala cinema all'interno della loro abitazione. Otto grandi poltrone-lettino ricoperte di velluto, con pareti, tendaggi e fodere rosse: tradizione cinematografica rispettata. I commenti negativi, però, non sono mancati. Quello che non è piaciuto agli utenti è l'ostentazione del proprio stile di vita da parte degli influencer.

L'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero

Nel settembre del 2020 un nuovo scivolone. Ma stavolta non c'entra la beneficenza. Chiara Ferragni decideva di trascorrere il weekend con l'amica Chiara Biasi e con l'imprenditore Filippo Fiora. Una gita, però, molto particolare. Due elicotteri privati per un aperitivo sul ghiacciaio in Svizzera, dove hanno preparato un tavolo per aperitivo e brindato con una bottiglia di Champagne. Naturalmente, tutto condiviso sui rispettivi profili Instagram. Le critiche? Aver utilizzato un elicottero privato per percorrere un breve tragitto, dall'Italia alla Svizzera. Un mezzo di trasporto poco sostenibile, ad alto tasso di inquinamento. Alla faccia, insomma, delle emissioni di Co2.

Vaccino fedez

Un altro episodio durante il Covid aveva coinvolto Fedez e Chiara Ferragni. La nonna del marito era stata chiamata dalla Asl dopo le stories che aveva pubblicato sui social. «La nonna di Fedez è stata chiamata a vaccinarsi dopo la mia “storia” solo perché qualcuno ha paura che possa smuovere l'opinione pubblica». L'influencer aveva poi chiesto: «E sapete perché? Perché dopo le mie stories di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo: “Lei è la nonna di Fedez? Alle 12 può venire a fare il vaccino”». Non erano mancate le critiche di chi stava ancora aspettando una risposta dalla sanità pubblica e vedeva quindi una "corsia preferenziale" per la mamma di Fedez. Anche se, occorre sottolinearlo, in questo caso fu proprio l'imprenditrice digitale a sottolineare quanto avvenuto.