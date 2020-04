Gasparri querela Fedez, la replica: «Il paese collassa e un senatore trova il tempo di farmi causa»

Nuova botta e risposta via social tra il senatore Gasparri e il rapper Fedez. «Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui». Firmato Maurizio Gasparri su Twitter. Replica immediata di Fedez, sempre via Twitter. «Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno».

Sì, riprese iniziative legali contro @Fedez dopo sue parole, inevitabile e costoso per lui — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) April 23, 2020

Il rapper, tuttavia, ha ricordato un episodio accaduto qualche tempo fa, quando l’ex vicepresidente del Senato ha pubblicamente offeso una ragazza minorenne per il suo aspetto fisico. All’epoca Federico aveva duramente attaccato Gasparri, e anche stavolta il cantante non ha perso occasione per lanciare una frecciatina. Fedez su Instagram scrive:

Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che ca**o lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente

Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno. — Fedez (@Fedez) April 23, 2020

