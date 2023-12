Fedez denuncia l'hater dopo le minacce al figlio Leone: «Una promessa è una promessa»

Dopo le minacce contro il piccolo Leone, Fedez aveva già fatto sapere che si sarebbe rivolto alla Polizia Postale per denunciare l'autore del post su X nel quale si rivolgeva minacciosamente al figlio. Ora il cantante è passato ai fatti e nelle storie di Instgram mostra la denuncia: «Una promessa è una promessa», si legge accanto alla foto.

Fedez, insulti choc contro il figlio Leone. Il rapper interviene: «Ti denuncio, mettici la faccia coniglio»

Il post contro Leone

Il post su X in questione mostrava la foto del piccolo Leone e Theo Hernandez prima della partita Milan-Frosinone al San Siro di Milano, insieme alla scritta: «Avete solo un proiettile, chi colpite?». Le parole dell'hater contro il bambino avevano destato immediatamente la reazione di numerosi utenti, e la risposta dura di Fedez: «Coniglio, mettici la faccia», si era sfogato il rapper, facendo sapere che si sarebbe rivolto alle vie legali.

«Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte.

Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega. Però nel momento in cui toccate i miei figli - aveva detto Fedez sui social - allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio». Nel frattempo sembra che dell’hater non ci siano più tracce sui social.