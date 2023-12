Fantasanremo, quanto valgono i cantanti in gara? Da Emma a Irama, le quotazioni e il regolamento

Una sfida nella sfida. Questo è il Fantasanremo. A poco più di un mese dall'inizio del Festival della canzone italiana, a prepararsi non sono solamente i trenta cantanti in gara, ma anche le migliaia di persone iscritte alla competizione più chiacchierata e popolare del web degli ultimi anni. Con un occhio alla tv e uno allo smartphone, centinaia e centinaia di persone seguiranno infatti Sanremo non solo per guardare lo show e le esibizioni dei protagonisti del Festival, ma anche per monitorare i punteggi dei propri "giocatori", nel tentativo di battere i propri amici ed aggiudicarsi il titolo di vincitore del Fantasanremo 2024.

Fantasanremo, cos'è

Un gioco nato per caso nel 2020, frutto di una cena scherzosa tra un gruppo di ragazzi di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche.

Un gioco nato sulla base dell'ormai celebre Fantacalcio, declinato però sui cantanti di Sanremo. Un gioco con un regolamento vero e proprio, con bonus e malus, punteggi e squadre iscritte. Un gioco che da un centinaio di partecipanti è arrivato in soli tre anni a oltre 500.000 squadre in gara, con una grandissima partecipazione sui social e addirittura sul palco dell'Ariston, con gli stessi artisti - e lo stesso Amadeus - che hanno citato la competizione e si sono messi in gioco per regalare bonus ai propri fan. Questo è il Fantasanremo. Consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara, il gioco è diventato un fenomeno nazionale con l'edizione del 2022, anche se online già nel 2021 il successo era stato enorme. In base al piazzamento in classifica, ai gesti e alle parole dette sul palco dai cantanti, ogni concorrente conquisterà dei punti. Così come il fantacalcio classico, anche qui chi ne otterrà di più vincerà la competizione.

Le fantaquotazioni

Con un post su Instagram, i ragazzi di Fantasanremo hanno comunicato oggi le "quotazioni" dei trenta cantanti in gara, pronti per essere "acquistati" dai concorrenti:

Alessandra Amoroso 23 baudi, Alfa 20, Angelina Mango 23, Big Mama 17, BNKR44 16, Clara 16, Dargen D'Amico 22, Diodato 21, Emma 23, Fiorella Mannoia 20, Fred De Palma 19, Geolier 22, Ghali 20, Il tre 17, Il Volo 20, Irama 19, La Sad 19, Loredana Bertè 19, Mahmood 21, Mannini 17, Mr.Rain 21, Negramaro 22, Renga e Nek 20, Ricchi e Poveri 18, Rose Villain 19, Sangiovanni 21, Santi Francesi 16, The Kolors 22.

Il regolamento

Per l'uscita del regolamento del Fantasanremo 2024 dovremo aspettare le 12.00 di domani, mercoledì 27 dicembre, giorno in cui ci si potrà anche iscrivere alla competizione creando squadre e leghe. Ciò che è sicuro, però, è che anche quest'anno ci saranno 100 "baudi" a disposizione per la "campagna acquisti" dei cantanti in gara, che dovranno essere cinque per ogni squadra. In linea di massima, i criteri sono simili a quelli del fantacalcio, con bonus e malus che aggiungono o sottraggono punti in base ai gesti e alle parole dei cantanti. Tra questi, pronunciare alcune parole sul palco, indossare specifici indumenti, vestirsi di un solo colore e sedersi durante le esibizioni.