Facchinetti imbarazza Alessia Marcuzzi a Bomerissima: «La nostra, una bella storia. Ricordi cosa abbiamo fatto?». Lei: «No». Gelo in studio

La sfida tra Boomer e Millenial scritta e condotta da Alessia Marcuzzi è partita ieri sera. La Peter Pan della televisione italiana, che ha 50 anni ma ne dimostra 25, ha voluto al suo fianco per il debutto di Boomerissima, lo show in onda da ieri sera su Rai2, Francesco Facchinetti, suo ex e padre di sua figlia Mia. Lo aveva detto che in questo programma avremo trovato persone a lei vicine e così ha fatto. Ma la partenza è stata piuttosto imbarazzante.

Alessia Marcuzzi e l'esordio da Boomerissima tra applausi e critiche: «Mai vista così libera, ma il programma non ha senso»

Bomerissima, Facchinetti imbarazza la Marcuzzi

Durante il gioco SuperHit, la conduttrice ha chiesto a Francesco Facchinetti: «Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?». E lui ha replicato: «È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?». Alessia imbarazzata ha replicato: «No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov'era», cercando di recuperare, ma in modo catastrofico: «Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be' comunque andiamo avanti».

La Porta Rossa 3, stasera in tv torna la fiction con Gabriella Pession, Lino Guanciale e Valentina Romani: anticipazioni della prima puntata

Gelo in studio

L'imbarazzo In studio c'è stato un momento di gelo così Facchinetti ha chiarito: «Ma non volevo dirlo infatti, però cos'è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?», ma Marcuzzi ha replicato con un secco: "No". A quel punto interviene anche Claudia Gerini, in squadra con Facchinetti: «Le è rimasta proprio impressa quella serata», così Alessia e il pubblico scoppiano a ridere ma Francesco rivela: . Alessia Marcuzzi è scoppiata a ridere, mentre Francesco Facchinetti ha svelato: «Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d'amore. La canzone si chiama Take on me».