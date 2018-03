Addio Frizzi, il dolore composto di Carlotta al funerale. Il loro fu un amore travolgente

di Veronica Cursi

Carlotta guarda la bara di Fabrizio, non gli stacca gli occhi di dosso, è timida anche nel suo dolore. Vestita di nero, lo sguardo stravolto dalle lacrime, si fa forza, deve farlo: per Fabrizio e per la loro bimba Stella.Rimane accanto ai parenti di Fabrizio Frizzi, al fratello Fabio, li abbraccia, li sostiene. E guarda quella piazza del Popolo, oggi affollata da chi amavail conduttore per la sua semplicità, perché ogni giorno - come lui stesso aveva spesso dichiarato - entrava nelle case degli italiani in punta di piedi.Il mondo di Fabrizio è tutto lì: ci sono gli amici, i colleghi, i "rivali" delle altre reti, il suo pubblico. C'è la televisione, la sua seconda famiglia.Carlotta sembra quasi voler nascondere il suo dolore, sembra non avere più lacrime.Da quando quel lontano 2001 aveva conosciuto Fabrizio, più grande di lei di 25 anni, la sua vita era cambiata. Lei Miss in concorso e lui il conduttore: «Fu un colpo di fulmine», racconterà lei qualche anno dopo.Sembrava una storia impossibile, uno scandalo, e invece loro erano andati avanti, riservati nel loro amore semplice. Come lo è stato il loro matrimonio nella chiesa sotto casa «per ricordarsi ogni giorno di quell'evento speciale». Oggi invece la chiesa è quella degli artisti, una delle più importanti di Roma, l'ultimo saluto per Fabrizio Frizzi, il sorriso della tv italiana - come molti lo hanno definito - non poteva che essere lì.E poi c'è Stella, la loro bimba, «il mio capolavoro», diceva. Qualche tempo fa Frizzi aveva dichiarato: «Avrò poco tempo per lei». E quelle foto che ora rimbalzano sui social, scattate appena qualche settimana fa dopo il malore che Fabrizio ebbe a ottobre, loro due mano nella mano che giocano con la piccola sono un colpo al cuore.«Grazie per tutto l'amore che ci hai dato», ha scritto Carlotta salutando Fabrizio. La stella più luminosa per lei e la sua bimba è diventata lui.