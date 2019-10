La salma di Eugenio Montale a rischio sfratto: scaduta la concessione della tomba

, uno dei più grandi scrittori del '900 italiano, potrebbe non riposare più in pace. La sua salma infatti, sepolta aldi San Felice a Ema a, potrebbe correre il rischio di essere sfrattata e di finire nell'ossario comunale. La concessione del loculo di famiglia del poeta premioper la, dove è sepolta anche la moglie, è scaduta da otto anni. E pare che nessuno abbia risposto all'ultimo bando del Comune di Firenze per la conferma.Lo scrive il quotidiano on-line Nove da Firenze che ha invitato per oggi, dalle 15 alle 17, a recarsi davanti alladi Montale per testimoniare la vicinanza di Firenze, nel 123/odel poeta, avvenuta il 12 ottobre 1896 a Genova. Il quotidiano on-line spiega che la tomba di Montale figura nell'elenco di quelle indicate nel bando, affisso al cimitero, lanciato dal Comune lo scorso anno per confermare le concessioni scadute delle sepolture a San Felice a Ema. Cimitero dove il premio Nobel riposa dal 1981, anno della sua morte, insieme alla moglie Drusilla Tanzi, scomparsa nel 1963.