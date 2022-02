Eminem, chi è la figlia influencer Hailie Mathers: su Instagram ha 2,4 milioni di follower (ma vuole fare la psicologa)

Il papà ha appena cantato al Super Bowl e lei è balzata agli onori delle cronache: la figlia di Eminem, Hailie Mathers, ha 21 anni e 2.4 milioni di follower su Instagram. Ma non vuole fare l'influencer né la cantante, anzi studia psicologia alla Michigan State University.

Chi è Hailie Mathers, la figlia di Eminem

Qualche sponsorizzazione, però, complice il grande seguito sul social, la ragazza la fa: per esempio con Puma ma, giura chi la conosce, la sua vocazione è solo aiutare gli altri, come dimostra il percorso di studio. Hailey è nata dalla relazione travagliata tra Eminem, rapper in auge negli anni Duemila, e Kimberly Ann Scott, che con il cantante si è sposata per due volte e poi ha divorziato nel 2006. Hailey, che è stata sempre protetta dalla mamma a livello di privacy, per qualche tempo ha vissuto con il padre causa il ricovero per disintossicazione di Kimberly.

Di lei Eminem ha parlato in diverse canzoni, come Mockingbirt e Hailey's Song. E lei apprezza la musica del papà: a dicembre quando, come tutti, ha pubblicato le sue statistiche di ascolto su Spotify, i follower hanno potuto vedere che il suo artista più amato era proprio suo padre.