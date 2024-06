MESTRE - Termina con il botto la mostra di Banksy, 25mila visitatori: «Grande soddisfazione». Banksy saluta Mestre.

Si è conclusa domenica 2 giugno "Banksy. Painting Walls", la mostra al terzo piano di M9 - Museo del ’900, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con M9, con il sostegno di Banca Ifis, e curata da Sabina de Gregori.

Il bilancio

In poco più di tre mesi di mostra sono stati oltre 25mila i visitatori totali, inclusi coloro che hanno acquistato il biglietto cumulativo valido anche per l’esposizione permanente. Un dato a cui si aggiunge quello delle oltre mille presenze alle tante iniziative collaterali, iscritte nel programma Banksy Off, quali incontri, convegni con esperti e visite guidate in bicicletta da Mestre a Venezia.

Numeri da record per il Museo, considerata anche la durata della mostra, aperta il 23 febbraio, che riflettono la riuscita dell’operazione nel restituire il senso più ampio della mostra: riunire la comunità attorno alla street art, le sue innumerevoli declinazioni, i suoi messaggi e le sue contraddizioni, partendo dal suo artista più noto e dalle sue opere, in primis i tre muri originali, di impatto immediato e dallo stile satirico e di denuncia.

I commenti

«A nome del Consiglio Generale della Fondazione di Venezia e di Fondazione M9 esprimo grande soddisfazione per i risultati di questa mostra, che si riflettono non solo nei numeri ma anche nelle risposte della città e delle sue diverse parti sociali», ha dichiarato Vincenzo Marinese, presidente di Fondazione di Venezia. «M9 è un patrimonio prezioso per questo territorio, pensato come attivatore civico, culturale ed economico di un sistema ampio e complesso. L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato con Banksy. Painting Walls ci dice che siamo sulla strada giusta».

«Abbiamo voluto interpretare Banksy. Painting Walls come qualcosa che fosse più di una mostra, un’esperienza a tutto tondo che potesse andare oltre al museo, uscire dai suoi spazi e prendere nuove e inaspettate forme grazie all’entusiasmo che un linguaggio ancora poco conosciuto come quello della street art può generare - ha dichiarato Serena Bertolucci, Direttrice di M9 Museo del ‘900 -. Visti i riscontri, possiamo dire di essere riusciti nel nostro intento. Per questo desidero ringraziare MetaMorfosi e Sabina de Gregori per averci accompagnato in questo viaggio con una proposta di alta qualità».