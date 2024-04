IL PERSONAGGIO Nessuno può mettere Dua in un angolo. Sulla copertina di Radical Optimism, il suo nuovo album, in uscita il 3 maggio a distanza di quattro anni dal precedente Future Nostalgia, la popstar da 283 Dischi di platino conquistati a livello mondiale, tre Grammy Awards vinti e 75,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify è immersa nell'acqua e sta per essere aggredita da uno squalo. Mantiene una calma glaciale e guarda il predatore con aria di sfida. La stellina che ai tempi di Be the One, la hit che nel 2015 la catapultò in testa alle classifiche, sembrava essere l'ennesima meteora destinata a consumarsi nel giro di un paio di tormentoni è diventata una delle artiste più influenti del pop mondiale degli ultimi vent'anni, che sa come muoversi tra i pescecani dell'industria. E come domarli: «Il disco nel suo insieme è più maturo. Sinceramente, penso di non essere la stessa persona che ero quando ho scritto il primo album. Mi sono evoluta e ho imparato molte cose. Ho pensieri, desideri, bisogni e visioni diverse», ha detto al Time in una delle pochissime interviste concesse. LA CLASSIFICA Intanto con il nuovo singolo Illusion, uscito appena lo scorso 11 aprile, infrange nuovi record, lei che a marzo è diventata la prima artista donna a conquistare il traguardo dei 2 miliardi di stream su Spotify con quattro canzoni diverse (Levitating, Don't Start Now, One Kiss e New Rules). La canzone ha appena debuttato al nono posto della classifica settimanale britannica dei singoli più ascoltati e scaricati, permettendo alla 28enne cantante londinese - ma di origini kosovare: i genitori lasciarono Pristina, la capitale del Kosovo, negli Anni '90, a causa della guerra - di consolidare il record di artista femminile solista con il maggior numero di singoli nella top ten, sedici in tutto. Solo nell'ultima settimana Illusion ha totalizzato 18,6 milioni di ascolti a livello mondiale su Spotify. IL KOLOSSAL Il videoclip della canzone è un kolossal pop girato alla Piscina municipale di Montjuïc, a Barcellona, insieme a oltre cinquanta ballerini che nella scena più iconica sono disposti intorno ai cinque piani di una torre in cima alla quale canta Dua Lipa, shorts di jeans, canottiera e stivaletti: diretto dall'ucraina Tanu Muiño (già al fianco di Jennifer Lopez, Harry Styles e Katy Perry), in dieci giorni ha superato quota 12 milioni di visualizzazioni. Illusion è la terza anticipazione di Radical Optimism, dopo Houdini (uscito a novembre, 412 milioni di stream su Spotify) e Training Season (164 milioni di ascolti da febbraio ad oggi). Dua Lipa ha lavorato alle undici canzoni contenute nel disco insieme a Kevin Parker, eclettico polistrumentista australiano, leader della band psichedelica Tame Impala. L'universo sonoro di riferimento sarà sempre la dance Anni '80 - e le sue icone: il video di Houdini cita esplicitamente quello di Hung Up di Madonna - ma riproposto stavolta in chiave più sperimentale: «Un paio di anni fa un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. È un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito. Mi ha colpito l'idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Musicalmente, mi sono ritrovata a studiare la storia della musica psichedelica, del trip hop e del britpop. Quei generi mi sono sempre sembrati così fiduciosamente ottimisti e quell'attitudine ho provato a portarla nelle sessioni di registrazione del disco». I MANAGER Radical Optimism è il primo album che Dua Lipa pubblicherà come manager di sé stessa, dopo aver chiuso nel 2022 il rapporto con i potenti manager di TaP Music (gli stessi di Lana Del Rey e di Ellie Goulding), che la scoprirono e la lanciarono. La star ha appena fondato la sua società Radical22. Non si occuperà solo di musica: «È un modo per poter mostrare tutti gli altri miei lati», dice. Entro la fine dell'anno arriverà su Disney+ la docu-serie Camden, da lei prodotta, che racconterà le storie di artisti legati al quartiere londinese, a partire da Amy Winehouse. Dopo aver recitato in Barbie di Greta Gerwig e in Argylle di Matthew Vaughn, Dua Lipa ha condiviso sui social una foto che la ritrae insieme a Pedro Almodóvar, che sta girando il suo nuovo film The Room Next Door, il primo in inglese. Le indiscrezioni sul coinvolgimento della popstar nel cast impazzano e la cantante sibillina spiega: «Amo la carriera musicale e il fatto che mi dia così tante opportunità per esprimermi. Ma non è l'unica cosa che sono». Insomma, come dice lei in Training Season: la stagione degli allenamenti è finita. Ora Dua Lipa fa davvero sul serio.



